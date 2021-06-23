Hasadına başlanan erkenci üzüm, verimiyle üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadına başlanan erkenci üzümde, geçen yıla göre dekar başına 500 kilogram verim artışı bekleniyor.

Tadı ve aromasıyla öne çıkan çeşitlerin üretildiği Tarsus ilçesinde, Yalova incisi cinsi erkenci üzümün hasadına başlandı.

Geçen yıl 115 bin dekardan 250 bin ton civarında rekolte alınan üzümde, bu yıl dekar başına 500 kilogram verim artışı olacağı öngörülüyor.

İlçede, bu sezon da 115 bin dekarda üretilen üzümde 300 bin ton rekolte elde edileceği hesaplanıyor.

Bahçelerde hummalı çalışmayla toplanan üzümler, kamyonlara yüklenerek İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

"Kilogramı dalında 3 liraya satılıyor"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, ilçenin "meyve deposu" olarak anıldığını söyledi.

İlçede çok sayıda ürün yetiştiğini ve bunların üreticilere önemli kazanç sağladığını ifade eden Avcı, üzüm hasadındaki verimin çiftçileri mutlu ettiğini dile getirdi.

Avcı, bu sene hasatta herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"İlçemizde 115 bin dekar alanda 300 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Erkenci bir çeşidimiz. Kilogramı, dalında 3 liraya satılıyor. Çekirdeksiz üzümler ise 4-5 liradan satılıyor. Üreticilerimiz bu sene verimden memnun. Biraz girdi maliyetlerimiz yüksek. Onla mücadelemiz sürüyor. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Ürünlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Üretimimize devam edeceğiz. Tarsus'ta 5 siyah, 3 beyaz üzüm çeşidimiz yoğun olarak üretiliyor. Çeşitlilik açısından zengin bir bölgeyiz. Hasat edilen üzümler ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara'ya gönderiliyor. Türkiye'nin her bölgesine de gönderiyoruz."

Geçen yıl dolu nedeniyle çiftçinin sıkıntı yaşadığını dile getiren Avcı, "Bu yıl dolu afetiyle karşılaşmadık. Onun için rekoltemiz daha iyi. Kalite açısından da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla ürünlerimizi tercih edebilir." dedi.

"Bu yıl fiyattan memnunuz"

Üretici Ali Beyceoğlu da "Sabahın erken saatlerinde hasat başlar. Bu hasattan birçok kişi ekmek kazanıyor. Bu yıl fiyattan memnunuz. Verim olarak bizim buralar yeterince iyi. Tat olarak da tercih ediliyor. 50 dönümlük alanda üzüm bahçem var. Çok şükür verimi iyi." ifadelerini kullandı.