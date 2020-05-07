Mersin'de haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, larvaların kaynağında yok edilmesi için ilaçlama çalışmalarının gece-gündüz sürdüğü bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, havaların ısınması ile birlikte yeşil aksamdan kaynaklı yakağan, beyaz sinek ve çayır sineği türlerini en aza indirmek için parklar ve refüjler gibi yeşil alanları ilaçlarken, bir yandan da su birikintisinde oluşan larvaları kaynağında yok ediyor. Ekipler, dere ve dere yatağı, rögar, kanalizasyonlar, su birikintileri, apartman bodrum katları, su kanalları gibi alanları kendine üreme alanı yapan ve 'larva' diye tabir edilen sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi canlıların üremelerinin önüne geçmek için etkin bir vektör mücadelesi yürütüyor.



İlaçlamalarda doğal denge gözetiliyor



Mevsimine uygun yapılan ilaçlama çalışmaları ile Mersin'de vatandaşların haşerelerden uzak sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için çalışan ekipler, ilaçlamalarda doğal dengeyi gözetiyor. Çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünlerle ilaçlama yapılırken, ilaçlama programı doğaya en az ilaç salacak şekilde, ağırlıklı olarak larva ilaçlaması biçiminde gerçekleştiriliyor.



2020 yılının ilk 4 ayında 217 bin 82 biyosidal uygulama yapıldı



Tüm Mersin genelinde 13 ilçede 260 personel, 98 araç ve 71 adet ULV, 10 adet pulverizatör, 8 adet missblower, 11 adet termalfog, 33 adet holder, 25 adet atomizör ve 58 adet el dumanlaması ekipmanlarıyla hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2020 yılının ilk dört ayında il genelinde 217 bin 82 biyosidal uygulama yaptı.



"Bir bardak suda 6 bine yakın sivrisinek üreyebilmekte"



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin haşere oluşumunu engelleme noktasında oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. Mayıs ayının haşerelerin kışlak noktalarından çıkış ayı olduğunu, bu süreçte çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Halisdemir, "Mayıs ayı sivrisineklerin kışlaklarından çıkma ayı. Sıcaklık 22 derecenin üzerine çıktığında sivrisinekler ortaya çıkıyor. Biz bugünlerde sivrisineklerin yoğun bir şekilde çıkmasını bekliyoruz. Bu durumu bildiğimiz için belirli bir süre öncesinde mücadele çalışmalarına başladık. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da beklentilerimiz var. Sivrisinekler durgun sularda üreyebilme özelliği gösterirler. Örneğin bir bardak suda 6 bine yakın sivrisinek üreyebilmekte. Vatandaşlarımız küçücük bir su birikintisini kurutursa veya o suyu sık sık değiştirirse sivrisinek üremesini engellemiş olacaklar" dedi. - MERSİN