Mersin'de hasta anne ve kızı için yeni yol açıldı - Son Dakika
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Mersin'de hasta anne ve kızı için yeni yol açıldı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yamaca kurulu olan ve direkt yolu olmadığı için ambulans veya başka bir aracın yanaşamadığı anne kızın evlerinin önü Büyükşehir Belediyesince açıldı.

Mersin'de hasta anne ve kızı için yeni yol açıldı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde yamaca kurulu olan ve direkt yolu olmadığı için ambulans veya başka bir aracın yanaşamadığı anne kızın evlerinin önü Büyükşehir Belediyesince açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akçakocalı Mahallesi'nde 95 yaşındaki Cennet Aktaş ve ona bakan 57 yaşındaki parkinson hastası kızı Hatice Karlıdağ'ın yamaçta bulunan ve yol olmayan evlerinin önüne kadar Büyükşehir Belediyesine bağlı yol yapım ve bakım ekiplerince dolgu malzemeler kullanılarak 300 metre uzunluğunda yol yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hatice Karlıdağ, annesinin yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bakıma muhtaç olduğunu ve kendisinin de zor şartlar altında bu bakımı sağlamaya çalıştığını belirtti.

Karlıdağ, kendisinin de parkinson hastası olduğunu, annesiyle birlikte belli aralıklarla hastaneye gitmeleri gerektiğini ancak evlerinin yamaçta olmasından dolayı buraya ambulans veya başka bir aracın yanaşmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Yol yapımı için Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle irtibata girdiklerini aktaran Karlıdağ, şunları kaydetti:

"Durumu belediye yetkililerine kısa bir süre önce ilettik ve evimizin önüne yol açılmasını istedik. Talebimiz kısa süre içerisinde yerine getirildi ve bugün yolumuz açıldı. Duyarlılıklarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Mersin, Tarsus, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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