Mersin'de hastane bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de hastane bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

13.06.2022 17:29
Mersin'de hastane bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastane bahçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastane bahçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesinde görevli temizlik personeli F.Y. (41) ile konuşmak için yanına gelen Z.D. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Z.D. tabancayla temizlik görevlisi ve kendilerini ayırmaya çalışan A.T'ye (42) ateş etti.

Yaralanan 2 kişi, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Z.D. polis ekiplerince yakalandı.

YORUMLAR
500
Mersin'de kıraathaneye silahlı saldırı Mersin'de kıraathaneye silahlı saldırı Kebapçı, bin 650 metre yükseklikten çekim için götürdüğü kuzuyu böyle düşürdü Kebapçı, bin 650 metre yükseklikten çekim için götürdüğü kuzuyu böyle düşürdü
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de hastane bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Zabıtanın yaptığı uyarıya sinirlenen manav, kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü
17:21 CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu
17:17 Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı
17:14 Galatasaray'da Dursun Özbek harekete geçti! Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleşti
17:08 HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez
16:50 Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti
16:35 Amerika'da kuaför parasını çok bulan kadın, soluğu Türkiye'de aldı: Yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu
16:19 Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi
16:01 Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisinden bahsetti
16:00 İmamoğlu vekaleti İYİ Partili meclis üyesine verince CHP'lilerin tepkisini çekti! "İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 17:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de hastane bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement