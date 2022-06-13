Olay, Tarsus Devlet Hastanesi ana bina morg önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelen Z.D., burada temizlik görevlisi olan F.Y. ve arkadaşı A.T. ile borç-alacak konusunda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.D., üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp, ateş açarak F.Y. ve A.T.'yi çeşitli yerlerinde yaraladı. Sağlık ekiplerince hastaneye alınan yaralılara müdahalede bulunuldu. Kaçan Z.D. ise güvenlik güçlerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Tarsus Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de hastane bahçesinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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