Mersin'de hastane inşaatında çökme

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatında çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin inşaatında beton dökümü esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu.

İnşaatta hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.