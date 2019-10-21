Son Dakika Haberleri: Mersin'de hastane inşaatında çökme
Son Dakika Güncel Mersin'de hastane inşaatında çökme

Mersin'de hastane inşaatında çökme

43 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatında çökme meydana geldi.

Mersin'de hastane inşaatında çökme, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatında çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin inşaatında beton dökümü esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu.

İnşaatta hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

82 Evler Mahallesi, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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