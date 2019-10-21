Mersin'de hastane inşaatında çökme
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Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:08 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatında çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin inşaatında beton dökümü esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu.
İnşaatta hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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