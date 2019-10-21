Son Dakika Haberleri: Mersin'de hastane inşaatında çökme
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Mersin'de hastane inşaatında çökme

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatındaki ek binada çökme meydana geldi.

Mersin'de hastane inşaatında çökme, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastane inşaatındaki ek binada çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren hastanenin, ek binasındaki beton dökümü esnasında çökme oluştu.

Çökmede, yaralanan olmazken iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökmenin, ana hizmet binasında yaşanmadığını belirterek, "Çökme, müştemilat diye tabir edilen, binanın yakında inşa edilen 'teslim merkezinde oluştu. Beton dökümü esnasında kalıplarda çözülme meydana geldi ve olay yaşandı. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Olay, inşaat çalışmalarını aksatacak bir kaza da değil." dedi.

82 Evler Mahallesi, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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