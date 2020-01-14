Mersin'de hastanede kazan dairesinde oksijen tüpü patladı: 5 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastanede kazan dairesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tarsus İlçe Devlet Hastanesinin kazan dairesindeki klima dış ünitesinin onarımında kullanılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada, hastanede görevli 5 teknik personel yaralandı.
Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan 4'ünün ayakta tedavi edildiğini, birinin sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.
Otcu, patlama nedeniyle hastanede yangın gibi olumsuz bir durumun meydana gelmediğini, ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.