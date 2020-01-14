Mersin'de hastanede kazan dairesinde oksijen tüpü patladı: 5 yaralı - Son Dakika

Otcu, patlama nedeniyle hastanede yangın gibi olumsuz bir durumun meydana gelmediğini, ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu , AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan 4'ünün ayakta tedavi edildiğini, birinin sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

Tarsus İlçe Devlet Hastanesinin kazan dairesindeki klima dış ünitesinin onarımında kullanılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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