Bu sırada, vefat eden M.İ'nin oğlu O.İ, bir polisin silahını alarak kendisine zarar vermeye çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden M.İ'nin 25-30 kişilik yakını bahçede taşkınlık çıkardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de hastanede taşkınlık çıkartan gruptan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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