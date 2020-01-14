Mersin'de hastanedeki kazan dairesinde klima onarımı sırasında patlama: 5 yaralı - Son Dakika
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Mersin'de hastanedeki kazan dairesinde klima onarımı sırasında patlama: 5 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastanede kazan dairesinde klima onarımı sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Mersin'de hastanedeki kazan dairesinde klima onarımı sırasında patlama: 5 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde hastanede kazan dairesinde klima onarımı sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Tarsus İlçe Devlet Hastanesinin kazan dairesindeki klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

Patlamada, hastanede görevli 5 teknik personel yaralandı.

Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.

Vali ve Kaymakamdan inceleme

Olay sonrası hastanede incelemelerde bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Su, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin karşısında kazan dairesi olarak kullanılan binada patlamanın yaşandığını söyledi.

Patlamada 5 teknisyenin yaralandığını ifade eden Su, "Klima motorunun tamiri sırasında motor içindeki gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Bir arkadaşımızın yüzünde yanıklar var, biz onu yanık tedavisi için şehir hastanemize intikal ettiriyoruz. Bir arkadaşımızın parmaklarında kopmalar var onun da tedavisi burada devam ediyor. İki arkadaşımız da ayakta tedavi ediliyor. Bu 4 arkadaşımızın hayati tehlikeleri yok. Diğeri şu anda ameliyatta, onun durumu daha ciddi, inşallah o kardeşimiz de sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Su, hastanenin işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığını da sözlerine ekledi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da patlamada yaralananlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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