Mersin'de hastanenin kazan dairesindeki patlamada yaralanan personel Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

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Mersin'de hastanenin kazan dairesindeki patlamada yaralanan personel Ankara'ya sevk edildi
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastanenin kazan dairesinde klima onarımı sırasında meydana gelen patlamada yaralanan personelin Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:32 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastanenin kazan dairesinde klima onarımı sırasında meydana gelen patlamada yaralanan personelin Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.
Patlamada yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen teknisyen Hakkı Gökbük'ün (47), ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Şehir hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Gökbük, doktor eşliğinde kara yoluyla başkente götürüldü.
Tarsus Devlet Hastanesinde 14 Ocak'ta kazan dairesindeki klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi yaralanmıştı.
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