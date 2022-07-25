Kıl dönmesi şikayetiyle doktora giden kadın, cinsel istismara uğradığını iddia etti! Mahkeme doktora 6 yıl hapis cezası verdi - Son Dakika
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Kıl dönmesi şikayetiyle doktora giden kadın, cinsel istismara uğradığını iddia etti! Mahkeme doktora 6 yıl hapis cezası verdi

25.07.2022 11:33
Kıl dönmesi şikayetiyle doktora giden kadın, cinsel istismara uğradığını iddia etti! Mahkeme doktora 6 yıl hapis cezası verdi

Mersin'de "Kıl dönmesi" şikayetiyle doktora giden kadın, cinsel istismara uğradığını iddia etti. Olay sonrası açılan dava bugün görüldü. Doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 18 Ağustos'ta hastası H.T'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz doktor T.H. ve taraf avukatları katıldı. T.H. savunmasında, "kıl dönmesi" şikayetiyle gelen hastasının kendisine sarkıntılık yaptığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

DNA'SINA İLİŞKİN KALINTILAR TESPİT EDİLDİ

Müşteki H.T. ise sanığın muayene sırasında kapıyı kilitlediğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın iç çamaşırındaki incelemede hem kendisinin hem müştekinin DNA'sına ilişkin kalıntılar tespit edildiğini, T.H'nin "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme hakimi, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırı" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıl dönmesi şikayetiyle doktora giden kadın, cinsel istismara uğradığını iddia etti! Mahkeme doktora 6 yıl hapis cezası verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıl dönmesi şikayetiyle doktora giden kadın, cinsel istismara uğradığını iddia etti! Mahkeme doktora 6 yıl hapis cezası verdi - Son Dakika
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