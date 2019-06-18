Son Dakika Haberleri: Mersin'de hava taksi hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de hava taksi hizmeti

39 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl alınan helikopter, vatandaşlara kiralanarak hava taksi hizmeti verecek.

Mersin'de hava taksi hizmeti, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl alınan helikopter, vatandaşlara kiralanarak hava taksi hizmeti verecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla kamu yararına kullanılması amacıyla alınan helikopter, vatandaşların da aktif kullanımına kazandırıldı.
Genel olarak hava kontrollü denetimler amacıyla kullanılan çift motorlu helikopter, artık turistik amaçlı ve özel kullanımlar için kiralanabilecek. Hava taksi hizmeti verecek olan helikopter, sevdiklerine sürpriz yapmak veya Mersin'i gökyüzünden izlemek isteyenlerin de hizmetinde olacak.
Turistik geziler için hava taksi hizmetini tercih edenlere özel 3 farklı turistik rota oluşturulurken, 20, 30 ve 40 dakikalık rotalarla vatandaşlar, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerinin keyfini çıkarabilecek. 4-6 kişi kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin, yarım saatlik ücreti ise 4 bin 500 lira olarak belirlendi.
Hava taksi hizmetinden faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş tarihinden en az 2 gün önce Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvurması gerektiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, helikopterle Mersin'in 10 ilçesine uçuş yapılabildiğini ve gün içerisinde sürekli olarak kullanılabileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konkordato sayesinde hastaneyi yeniden ayağa kaldırdı Bir ilki başardı! Vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Mersin'de pompalı dehşet; eski eşi ve sevgilisini öldürüp, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:21:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de hava taksi hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]