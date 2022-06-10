Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

10.06.2022 10:54

Mersin'in Mezitli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda uzun süre mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda uzun süre mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mesudiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bir kedinin uzun süredir mahsur kaldığını fark edenler, hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Başarılı olamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, halat yardımıyla yaklaşık 15 metrelik boşluğa inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi, hayvan barınağına teslim edildi.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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