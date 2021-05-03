Mersin'de havalandırma boşluğundan girdiği markette hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasınca görüntülendi - Son Dakika

Görüntülerde havalandırma boşluğundan markete giren kişinin fark ettiği güvenlik kamerasının açısını değiştirmesi ve reyonlardan çaldığı ürünleri poşete doldurarak ayrılması yer alıyor.

Sabah saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki iş yerine gelen market sahibi, reyondaki bazı ürünlerin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

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