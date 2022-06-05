Mersin'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Mersin'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

05.06.2022 12:18
Mersin'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

Mersin'de, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nın açılış etkinliği yapıldı.

Mersin'de, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nın açılış etkinliği yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılış programı, Adnan Menderes Bulvarında yer alan sahil bandındaki Galatasaray Meydanı'nda yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, halk eğitimin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti.

Kentte gerçekleşen halk eğitim merkezi kurslarının ilgi gördüğünü aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"2022 itibarıyla ilimizde 8 bine yakın kursta yaklaşık 280 bin vatandaşımıza kurs verildi. Bu çok önemli bir rakam, nüfusumuzun yüzde 15'ine tekabül ediyor. Türkiye ortalamasının da üzerine çıkmışız. Türkiye ortalaması yüzde 8 civarındayken biz bunun iki katı kurs düzenlemiş durumdayız. Tabi bu ilgi bizleri sevindiriyor. Şu anda il genelinde 14 halk eğitim merkezimiz, bir olgunlaşma enstitümüz var. Buralarda geleneksel üretim dallarından teknolojik bilginin arttırılmasına, kültürel sahadaki kurslardan spor alanına, tarımdan hayvancılığa kadar aklınıza gelebilecek her başlıkta ve konuda kurslarımız var."

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da konuşma yaptığı programda, kursiyerlere plaket verildi.

Vali Pehlivan, daha sonra alanda kurulan stantlarını gezerek bilgiler aldı, sergilenen yöresel lezzetlerin de tadına baktı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Galatasaray Meydanı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika

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