Mersin'in Tarsus ilçesinde "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim Projesi" başlatıldı.

Tarsus Ziraat Odası tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede eğitim gören bin 500 öğrenci köyleri ziyaret ederek, köy yaşamını deneyimleme şansı elde ediyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, yaptığı açıklamada, projenin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Proje sayesinde çocukların köy hayatını keşfetme şansı yakaladığını dile getiren Avcı, projenin daha da gelişmesi ve ilerlemesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.