Mersin'de hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili idari işlem başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili idari işlem başlatıldı - Son Dakika

Mersin'de hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili idari işlem başlatıldı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yayımlanan hayvan barınağında telef olan bir köpeğin diğer köpekler tarafından yenilmesi görüntülerinin "uyuzlar bölümünde" gerçekleştiğini ve olayla ilgili sorumlu personel hakkında idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Mersin'de hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili idari işlem başlatıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yayımlanan hayvan barınağında telef olan bir köpeğin diğer köpekler tarafından yenilmesi görüntülerinin "uyuzlar bölümünde" gerçekleştiğini ve olayla ilgili sorumlu personel hakkında idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13 Aralık'ta yaşanan ve sosyal medyada da yayılan görüntülerin, uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleştiği kaydedildi.

Bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların bakım ve besleme işlemlerinin, hem başka hayvanlara bulaşmaması hem de tedavilerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla diğer köpeklerden farklı bölümde yapıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu hastalıkta dermatit ve açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin kan kokusuna bağlı olarak saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır. Söz konusu olay da kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir. Bakımevimizde bulunan hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Hayvanların beslenmeleri hem kuru mama hem de çeşitli kurumlardan alınan ev yemekleriyle sağlanmaktadır. Hayvanların, mevcut kuru mamalarla beslenme odaklarında ve gönüllü hayvanseverlere verilerek bakımevi dışında da beslenme işlemlerine devam edilmektedir. Söz konusu mama hem bakımevimize hem de dışardaki beslenme odaklarına yetecek miktardadır. Uyuzlar bölümünde meydana gelen elim olayla ilgili olarak, sorumlu personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına başlanmıştır."

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı Kemal'in ölümü sonrası "Ich bin Çukur" etiketi sosyal medyada gündem oldu Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu binlerce beğeni aldı

Son Dakika Haberleri
01:52 Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı - Son Dakika
01:48 Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti - Son Dakika
01:40 Almanya nitelikli işçi arıyor - Son Dakika
01:20 Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü - Son Dakika
01:13 Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 02:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de hayvan barınağındaki görüntülerle ilgili idari işlem başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]