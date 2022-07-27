Mersin'de hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

27.07.2022 12:07
Mersin'de hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin'de, hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliye ait hayvan çadırında 260 kök Hint keneviri, 10 kilo 520 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de hayvan çadırında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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