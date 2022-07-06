Mersin'de hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor - Son Dakika
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Mersin'de hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor

06.07.2022 12:27

Mersin'de hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriyorMERSİN Mersin'deki hayvan pazarlarında kurbanlık satışı yapan satıcılar, sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı polis ekiplerince bilgilendiriliyor.

Mersin'de hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor

MERSİN Mersin'deki hayvan pazarlarında kurbanlık satışı yapan satıcılar, sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı polis ekiplerince bilgilendiriliyor.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, hayvan satışı yapılan yerlerde bilgilendirme çalışması yapıldı. Ekipler satıcıları özellikle sahte para vermek suretiyle dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı uyarırken, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgiler verdi, uyarıcı broşürler dağıttı. Çalışmaların bayram süresince devam edeceği bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de hayvan satıcıları dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor - Son Dakika
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