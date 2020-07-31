Mersin'de hayvan satış yerlerinde yoğunluk - Son Dakika

Mersin'de kurban satış yerlerinde Kurban Bayramı'nın birinci günü yoğunluk yaşandı.

Farklı kentlerden gelen besiciler, Toroslar ilçesindeki kurbanlık satış alanında küçük ve büyükbaş hayvanlarını bayramın ilk günü de satmaya devam etti.

Kurban satış yerine gelen ziyaretçi ve satıcıların sosyal mesafe, maske ile hijyen konularına dikkat ettiği gözlendi.

Kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlar pazarda yoğunluk oluştururken bazıları da daha önceden aldığı hayvanları teslim alarak kesime götürdü.

Küçükbaş hayvan satıcısı Serkan Aydemir, bu yıl kurbanlık satışlarından memnun olduklarını kaydetti.

Aydemir, vatandaşların bayramın ilk gününde de hayvan pazarında yoğunluk oluşturduğunu belirterek, küçükbaş hayvanların 1400 ile 2400 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.