Mersin'de hayvanlarına yem ulaştıramayan Yörüklere yardım eli uzandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de hayvanlarına yem ulaştıramayan Yörüklere yardım eli uzandı - Son Dakika

Mersin'de hayvanlarına yem ulaştıramayan Yörüklere yardım eli uzandı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışların yüksek kesimlerdeki yolları kapaması nedeniyle hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklere, yardım eli uzandı.

Mersin'de hayvanlarına yem ulaştıramayan Yörüklere yardım eli uzandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışların yüksek kesimlerdeki yolları kapaması nedeniyle hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklere, yardım eli uzandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Toros Mahallesi'nin kırsal bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan Yörükler, kapanan yollardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları çalışma sonucunda yolları ulaşıma açtı. Bu sayede Yörükler koyun ve kuzularına yem ulaştırmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çoban, süreç içerisinde 400 hayvanına yem ulaştırmakta sıkıntı çektiğini belirtti.

Kendi imkanlarıyla hayvanlarına ulaşmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını aktaran Çoban, "Biz buradan bir kilometreyi aşan mesafede hayvanlar açlıktan ölmesin diye sırtımızda yem taşıdık ama olmadı. Büyükşehir Belediyesini aradık, sağ olsunlar ellerinde ne imkan varsa seferber edip iş makinelerini buraya gönderdiler." ifadesini kullandı.

Toros Mahalle Muhtarı Mehmet Şavk da bölgede çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yörükler, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı         
19:06
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:23:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de hayvanlarına yem ulaştıramayan Yörüklere yardım eli uzandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]