Hayvanseverler, kaybettikleri "can dostları" için oluşturulan mezarlığı ziyaret ediyor - Son Dakika

Mersin'de hayvanseverler, kaybettikleri "can dostları" için oluşturulan Hayvan Mezarlığı'na sık sık ziyaretlerde bulunuyor.

Mezitli Belediyesince 2019'da Kuyuluk mevkisinde kurulan Hayvan Mezarlığı, can dostlarının kaybıyla üzülen vatandaşların acısını bir nebze de olsa hafifletiyor.

Bugüne kadar 238 hayvanın defin işleminin yapıldığı mezarlığın bakım ve ağaçlandırma çalışmaları da belediye ekiplerince yürütülüyor.

Kaybettikleri hayvanlarına yönelik duygularını mezar taşlarına yazdıkları sözlerle anlatan vatandaşlar, fotoğraflarla süsledikleri mezarlara oyuncak top, tasma ve elbise gibi eşyalar bırakıyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, AA muhabirine, belediyelerin asli görevinin vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak olduğunu söyledi.

Köpek ve kedi besleyen vatandaşlardan bu yönde talep gelmesi üzerine ilgili bakanlıktan mezarlık alanı tahsisi aldıklarını belirten Tarhan, "Sadece Mersin'den değil komşu illerden de hayvanlarını defin için buraya getirenler oldu. İyi bir hizmet olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarhan, yaklaşık 3 dönümlük alanı daha da genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hayvanseverler memnun

Ziyaretçilerden Aybükem Gönen, aile bireyi olarak gördüğü "Lucy" adlı köpeğinin kaybına halen alışamadığını söyledi.

Köpeğinin mezarına sık sık geldiğini anlatan Gönen, "Eve getirdiğimizde henüz 2 aylıktı. 12 yaşına kadar her şeyimi, hayatımı, ekmeğimi, acılarımı paylaştım. Rahatsızlanmıştı, lösemi hastasıydı, kurtaramadık. Buraya kendi ellerimizle mezarını yaptık. Özlediğim zaman çıkıp mezara geliyorum." diye konuştu.

Vedat Yalçın da 2019'da ölen kedisi "Şekküre"nin mezarını ziyarete geldiğini belirterek, "Kedim bana geldiğinde yaklaşık 1 aylıktı, 12 yıl birlikte yaşadık. Bütün hayvanseverler gibi benim de en büyük korkum Şekküre öldüğü zaman onu nereye defnedeceğimdi. Mezitli Belediyesi böyle bir yer düşündü ve hayvanseverleri gerçekten mutlu etti." dedi.

Mezarı hemen hemen her ay ziyaret ettiğini dile getiren Yalçın, "Önce babamın, sonra da Şekküre'nin mezarına gelirim. İkisini de ihmal etmem." ifadelerini kullandı.

Sokakta bulduktan sonra sahiplendiği "Osman" adlı köpeğini kaybeden Sevil Kumaş da "8 yılını benle geçirdi, 16 yaşında öldü. Sokak hayvanı ama artık onun da bir mezarı var. Onlara bu kadar değer verip, özel mezar tahsis ettiği için Belediye Başkanı Tarhan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.