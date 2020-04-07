Mersin'de hazine arazisinde patlayıcı ile tarla açmak isteyen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kayalık alanı tarlaya dönüştürmek için patlayıcı kullanma hazırlığındaki 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyon düzenleyen ekipler, 2B hazine arazisinde iş makineleriyle düzenleme yapıldığını belirledi.

Kayalık alanda 50 delik açıldığını ve deliklere patlatmak için kablolar çekildiğini tespit eden ekipler, önce kaçmaya çalışan bir şüpheliyi, sonra da patlayıcıları buldu.

Özel tim tarafından patlayıcı maddelerin etkisiz hale getirilmesinin ardından olayla ilgili 2 şüpheli daha yakalandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.