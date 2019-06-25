Son Dakika Haberleri: Mersin'de, HDP ilçe başkanı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de, HDP ilçe başkanı tutuklandı

1 saat önce

MERSİN'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile gözaltına alınan HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan tutuklandı.

Mersin'de, HDP ilçe başkanı tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile gözaltına alınan HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan'ı 21 Haziran'da gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu sürerken hakkında detaylı inceleme yapılan Doğan'ın yasadışı eylemlerde ön saflarda yer aldığı belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
Yenişehir, Mersin, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Evlerinin tavanı çöken anne ile oğul ölümden döndü Belediye personeli eğitiminde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:23:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de, HDP ilçe başkanı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]