Mersin'de, HDP ilçe başkanı tutuklandı
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MERSİN'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile gözaltına alınan HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
MERSİN'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile gözaltına alınan HDP Yenişehir
İlçe Başkanı Ömer Doğan
tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan'ı 21 Haziran'da gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu sürerken hakkında detaylı inceleme yapılan Doğan'ın yasadışı eylemlerde ön saflarda yer aldığı belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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