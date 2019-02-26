Mersin'de, Hdp'nin Adayı, 'Sicil Kaydı' Nedeniyle Reddedildi
1 saat önce
MERSİN'de, HDP'nin Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığı, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu tarafından 'hakkında adli sicil kaydı olduğu' gerekçesiyle reddedildi.
MERSİN'de, HDP
'nin Akdeniz
İlçe Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığı, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu tarafından 'hakkında adli sicil kaydı olduğu' gerekçesiyle reddedildi. Erdoğan ile birlikte 4'üncü ve 25'inci sıra meclis üyesi adayı ile 3'üncü sıra yedek meclis üyesinin adaylığı da kabul edilmedi. Erdoğan ve meclis üyesi adaylar, YSK'ya başvuracaklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:15 Kaynak: DHA
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