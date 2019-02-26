Son Dakika Haberleri: Mersin'de, Hdp'nin Adayı, 'Sicil Kaydı' Nedeniyle Reddedildi

Mersin'de, Hdp'nin Adayı, 'Sicil Kaydı' Nedeniyle Reddedildi

1 saat önce

MERSİN'de, HDP'nin Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığı, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu tarafından 'hakkında adli sicil kaydı olduğu' gerekçesiyle reddedildi.

Mersin'de, Hdp'nin Adayı, 'Sicil Kaydı' Nedeniyle Reddedildi, System.String[]
MERSİN'de, HDP'nin Akdeniz İlçe Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın adaylığı, Akdeniz İlçe Seçim Kurulu tarafından 'hakkında adli sicil kaydı olduğu' gerekçesiyle reddedildi. Erdoğan ile birlikte 4'üncü ve 25'inci sıra meclis üyesi adayı ile 3'üncü sıra yedek meclis üyesinin adaylığı da kabul edilmedi. Erdoğan ve meclis üyesi adaylar, YSK'ya başvuracaklarını açıkladı. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:15 Kaynak: DHA

Akdeniz, Halkların Demokratik Partisi, Mersin, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz, HDP Seçim Bürosunu Ziyaret Etti Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Demet Akalın'la 6 Yıl Sonra Barışan Alişan, Ece Erken Hakkında Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:03:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de, Hdp'nin Adayı, 'Sicil Kaydı' Nedeniyle Reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]