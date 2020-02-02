Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü - Son Dakika

Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü
6 saat önce
Mersin'in Akdeniz ilçesinde hemzemin geçitte tren çekicisinin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Mersin'in Akdeniz ilçesinde hemzemin geçitte tren çekicisinin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'den Adana istikametine giden tren çekicisi, Bağcılar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Köksal Karabulut yönetimindeki 33 CAT 69 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
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