Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü - Son Dakika

Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

6 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hemzemin geçitte tren çekicisinin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hemzemin geçitte tren çekicisinin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'den Adana istikametine giden tren çekicisi, Bağcılar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Köksal Karabulut yönetimindeki 33 CAT 69 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bağcılar, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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