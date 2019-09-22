Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:12 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana- Niğde istikametinde ilerleyen 63641 sefer sayılı yük treni, Yenice Mahallesi Yunacık bölgesinde hemzemin geçide kontrolsüz giren M.E. yönetimindeki 63 B 4554 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü ve beraberindeki Z.E, B.E. ile K.B.E. yaralandı.
Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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