Son Dakika Haberleri: Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
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Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

4 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana- Niğde istikametinde ilerleyen 63641 sefer sayılı yük treni, Yenice Mahallesi Yunacık bölgesinde hemzemin geçide kontrolsüz giren M.E. yönetimindeki 63 B 4554 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü ve beraberindeki Z.E, B.E. ile K.B.E. yaralandı.

Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarsus, Mersin, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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