Mersin'de hemzemin geçitte yük treni kamyonete çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Mersin 'de yük treninin hemzemin geçide kontrolsüz giren kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

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