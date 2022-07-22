Mersin'de hemzemin geçitte yük treni kamyonete çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de hemzemin geçitte yük treni kamyonete çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

22.07.2022 19:04
Mersin'de hemzemin geçitte yük treni kamyonete çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Mersin'de yük treninin hemzemin geçide kontrolsüz giren kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mersin'de yük treninin hemzemin geçide kontrolsüz giren kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tarsus ilçesi Topçu Mahallesi'ndeki hemzemin geçide kontrolsüz giren 34 TY 6352 plakalı kamyonete Adana-Mersin seferini yapan yük treni çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Mehmet İspir (40) ve Ö.U. (34) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İspir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de hemzemin geçitte yük treni kamyonete çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de hemzemin geçitte yük treni kamyonete çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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