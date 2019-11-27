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Mersin'de "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası"
6 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası" başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:40 Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası" başlatıldı.
Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Kantin İşletmeleri Odası tarafından hazırlanan kampanya kapsamında Erdemli İlkokulunda "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, açılışta yaptığı konuşmada, atölyenin öğrencilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, benzer uygulamanın diğer okullarda da gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.
Mersin Kantin İşletmeleri Odası Erdemli Temsilcisi Mustafa Altun ise atölyeyi 43 işetmenin katkısıyla 17 bin liraya hazırladıklarını dile getirdi.
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