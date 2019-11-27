Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası"
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası' - Son Dakika

Mersin'de "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası"

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası" başlatıldı.

Mersin'de

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amacıyla "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası" başlatıldı.

Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Kantin İşletmeleri Odası tarafından hazırlanan kampanya kapsamında Erdemli İlkokulunda "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, açılışta yaptığı konuşmada, atölyenin öğrencilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, benzer uygulamanın diğer okullarda da gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Mersin Kantin İşletmeleri Odası Erdemli Temsilcisi Mustafa Altun ise atölyeyi 43 işetmenin katkısıyla 17 bin liraya hazırladıklarını dile getirdi.

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 20:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Her Okula Çok Amaçlı Atölye Kampanyası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]