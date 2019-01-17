Mersin'de Heyelan Bölgesi Havadan Görüntülendi

Mersin'de heyelan bölgesi havadan görüntülendi Erdemli ilçesine bağlı Sarıyer'deki heyelan bölgesine konulan giriş ve çıkış yasağı devam ediyorMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sarıyer Mahallesi'nde heyelan yaşanan tarım arazileri havadan görüntülendi.

Mersin'de heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Erdemli ilçesine bağlı Sarıyer'deki heyelan bölgesine konulan giriş ve çıkış yasağı devam ediyor



MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sarıyer Mahallesi'nde heyelan yaşanan tarım arazileri havadan görüntülendi. Kuş bakışı görüntüler ve fotoğraflar toprağın metrelerce aşağıya kaydığını gözler önüne serdi.

Erdemli ilçesi Sarıyer Mahallesi Bağlık mevkisinde dün sabah erken saatlerde heyelan meydana geldi. Yaklaşık 600 dönümlük tarım arazisinde toprak kayması yaşandı. Vatandaşların bildirilmesi üzerine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız ile Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, heyelan bölgesine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bugün de heyelan yaşanan bölge havadan görüntülendi. Görüntüler, yaklaşık 600 dönüm arazinin neredeyse bölgeyi ikiye bölen nehre kadar kaydığını gözler önüne serdi. Sık narenciye ağaçlarıyla kaplı bölgenin bazı kesimleri görüntülere ufalanmış ağaçsız bir arazi olarak yansıdı. Kayan toprağın arazi üzerindeki yüzlerce limon ağacını adeta yuttuğu, bazı bölümlerinde de derin çukurlar oluştuğu görüldü.

Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için konulan giriş ve çıkış yasağı devam ediyor.

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