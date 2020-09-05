Mersin'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar başladı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda yol açma çalışmaları başladı.
AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke- Mut kara yolunun 32. kilometresinde meydana gelen heyelandan dolayı kapanan yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.
Kısa sürede yolun trafiğe açılmasını umut ettiklerini ifade eden Kurt, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Yolun kapanması nedeniyle bölgeden ulaşım, Gülnar kara yolu üzerinden sağlanıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:13 - Kaynak: AA
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