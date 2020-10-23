Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Silifke-Mut kara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Mersin'de, yaklaşık 2,5 ay önce heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Silifke- Mut kara yolu trafiğe açıldı.

Kentteki yağışların ardından 8 Ağustos'ta meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Silifke-Mut kara yolunda çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerin 2,5 aydır sürdürdüğü çalışmaların ardından kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Akdeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan Mersin'deki kara yolunun kapalı olduğu dönemde, ulaşım için alternatif bağlantı yolu açılmıştı.