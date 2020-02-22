Mersin'de heyelan nedeniyle yol kapandı - Son Dakika
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Mersin'de heyelan nedeniyle yol kapandı

22 dakika önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası iki mahalleyi birbirine bağlayan yol, heyelan sonucu kapandı.

Mersin'de heyelan nedeniyle yol kapandı, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası iki mahalleyi birbirine bağlayan yol, heyelan sonucu kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

Gün boyu aralıklarla etksini devam eden yağmur sonrası ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Şahna ve Üzümlü mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Tonlarca ağırlığındaki kayaların, yolda araçların bulunmadığı sırada devrilmesi olası felaketin önüne geçti. Trafiğe kapanan yolun açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.


Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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