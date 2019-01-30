Mersin'de Heyelan Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı

Mersin'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı Mut ilçesine bağlı Pamuklu ve Dere mahallelerinin yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandıMERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde heyelan nedeniyle Pamuklu ve Dere mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.

Mersin'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Mut ilçesine bağlı Pamuklu ve Dere mahallelerinin yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı



MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde heyelan nedeniyle Pamuklu ve Dere mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesinin Pamuklu ve Dere mahallelerindeki karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol kullanılamaz hale gelirken yol, heyelanın ardından trafiğe kapandı, sürücüler de yolun heyelandan kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Dere Mahallesi Muhtarı Ali Arpaç, "Aşırı yağışlardan dolayı Pamuklu ve Dere mahalleleri yolunda heyelan meydana geldi. Şu an yol trafiğe tamamen kapandı. Özellikle okulların açılmasıyla öğrenci servis araçları bu yolu kullanamayacak. Karayolları yolun yapımının uzun süreceğini, ayrı bir yönden yol açılabileceğini söyledi" dedi.

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