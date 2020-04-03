Mersin'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Mersin'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 mahalleye ulaşımı sağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 mahalleye ulaşımı sağlayan yol, heyelan nedeniyle kapandı.
İlçede etkili olan sağanak sonucu Taşçılı Mahallesi yolunda heyelan meydana geldi.
Kaya parçaları ve kayan toprak nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kapanan yoldan bölgedeki 10 mahalleye ulaşımın sağlandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:46 Kaynak: AA
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