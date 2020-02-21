Mersin'de heyelan sebebiyle 2 mahallenin yolu kapandı - Son Dakika
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Mersin'de heyelan sebebiyle 2 mahallenin yolu kapandı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur sonrası 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol heyelan sebebiyle trafiğe kapandı.

Mersin'de heyelan sebebiyle 2 mahallenin yolu kapandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur sonrası 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol heyelan sebebiyle trafiğe kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Şahna ve Üzümlü mahallelerine ulaşımın sağlandığı Şahna-Müğlü arasındaki yol heyelan sonucu trafiğe kapandı. Ormanlık alandan kopan tonlarca taş ve toprak mahalle sakinlerinin kullandığı yolu kapattı. Güvenlik sebebiyle yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından yolun açılması için iş makinesiyle çalışma başlatıldı.


Mahalle Muhtarı Cumali Toker, 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yolun meydana gelen heyelanla kapandığını, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdiklerini belirtti. Toker, ekiplerin yolun açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. - MERSİN

Erdemli, Üzümlü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:14 Kaynak: İHA
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