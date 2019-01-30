Son Dakika Haberleri: Mersin'de Heyelan Yol Kapattı

Mersin'de Heyelan Yol Kapattı

51 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde heyelan nedeniyle Pamuklu ve Dere mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.

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Mersin'in Mut ilçesinde heyelan nedeniyle Pamuklu ve Dere mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesinin Pamuklu ve Dere mahallelerindeki karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol kullanılamaz hale gelirken yol, heyelanın ardından trafiğe kapandı, sürücüler de yolun heyelandan kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Dere Mahallesi Muhtarı Ali Arpaç, "Aşırı yağışlardan dolayı Pamuklu ve Dere mahalleleri yolunda heyelan meydana geldi. Şu an yol trafiğe tamamen kapandı. Özellikle okulların açılmasıyla öğrenci servis araçları bu yolu kullanamayacak. Karayolları yolun yapımının uzun süreceğini, ayrı bir yönden yol açılabileceğini söyledi" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Mut, Mersin, Güncel
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