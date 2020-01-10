Mersin'de heyelandan kapanan yollar açıldı - Son Dakika
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Mersin'de heyelandan kapanan yollar açıldı

15 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de heyelandan kapanan yollar açıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı.


50 personel ve 7 iş makinası, Tarsus'un yüksek kesimlerinde ve Çamlıyayla'da kar temizliği ve heyelan yaşanan noktalarda hafriyat çalışması gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Koordinatörü Ali Boltaç'ın yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında Tarsus'un yüksek kesimlerinde bulunan Keşli, Sanlıca, Eminlik, Çukurbağ, Gülke, Kenzin, İnköyü, Olukkoyağı mahallelerinde ve bu mahalleleri birbirine bağlayan yollarda kar temizleme çalışması yapıldı. İnköyü'nde oluşan heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin gece mesaisi ile araç trafiğine açıldı.


Büyükşehir ekipleri Çamlıyayla'da da karla mücadeleye devam ediyor. Oldukça yoğun yağan ve yer yer 1 metrenin üzerine çıkan yağışlar nedeniyle kapanan Fakılar, Sebil mahalleleri ile Çamlıyayla'nın çeşitli noktalarında kar temizlik çalışması yapıldı.


Körmenlik yolunda oluşan heyelan nedeniyle ekipler burada da hafriyat çalışması yaparak sıkıntıyı ortadan kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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