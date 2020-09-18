Mersin'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Günyurdu Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Evde ve bahçede yapılan aramada 11 kök Hint keneviri ve 100 gram esrar ele geçirildi.