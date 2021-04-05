Mersin'de Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde ve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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