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Mersin'de hırsızlık iddiası

16 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden iç çamaşırı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden iç çamaşırı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir iç çamaşırı dükkanının sahibi, müşteri gibi gelen iki kişinin hırsızlık yaptıklarını iddia ederek polise başvurdu.
Olay yerine gelen ekipler, 4 parça iç çamaşırı çaldıkları ileri sürülen N.E.İ (29) ve kız kardeşini gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Reşadiye, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:05 Kaynak: AA
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