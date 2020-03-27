Mersin'de hırsızlık iddiası - Son Dakika

Mersin'de hırsızlık iddiası
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otostop yöntemiyle bindikleri araçta hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otostop yöntemiyle bindikleri araçta hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Hafif ticari araç sürücüsü H.A, cebindeki 850 liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Ekipler, D-750 karayolunda gerçekleşen olayın şüphelilerini aramaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:58 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti