Mersin'de hırsızlık operasyonları - Son Dakika
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Mersin'de hırsızlık operasyonları

7 saat önce

Mersin'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı.

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Mersin'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 iş yeri, 1 kurumdan, 1 açıktan, 1 evden hırsızlık ve 2 güveni kötüye kullanma yoluyla hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 1 jeneratör, 1 cep telefonu ve 14 kasa portakal ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Ekiplerin bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda, 1 hırsızlık zanlısı suçüstü yakalanarak göz altına alındı.

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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