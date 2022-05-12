Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı

12.05.2022 11:21
Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı

Mersin'de 3 hırsızlık suçundan aranan zanlı, bir mağazadan hırsızlık yaptığı esnada gözaltına alındı.

Mersin'de 3 hırsızlık suçundan aranan zanlı, bir mağazadan hırsızlık yaptığı esnada gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesindeki kozmetik mağazasından hırsızlık yapan F.Y. (29), Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sorgusunda benzer 3 suçtan arandığı belirlenen zanlı, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika


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