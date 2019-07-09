Son Dakika Haberleri: Mersin'de hırsızlık şüphelileri kameraya yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de hırsızlık şüphelileri kameraya yakalandı

1 saat önce

Mersin'de bir apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Mersin'de hırsızlık şüphelileri kameraya yakalandı, System.String[]
Mersin'de bir apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmandan bin 200 dolar, ziynet eşyası ve tablet bilgisayar çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını 2'si kadın 5 şüphelinin gerçekleştirdiğini, zanlıların dikkati çekmemek için binaya ayrı ayrı girdiklerini tespit etti.
Zanlılardan kimliği belirlenen V.D, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Firari ikisi kadın 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:04 Kaynak: AA
Mezitli, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada! İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Namaz kılma bahanesiyle girdiği camiden 100 yıllık tarihi saati çaldı! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:49:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de hırsızlık şüphelileri kameraya yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]