Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı

16.04.2022 10:46

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda durdurdukları araçlardan hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 zanlıdan 25'i tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda durdurdukları araçlardan hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 zanlıdan 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan'da Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 34'e yükseldi.

Şüphelilerin, telefon dinlemesine takılmamak için parayı "saya", polisi "galip" ve "Reşit emmi", kaçmayı "arşınlamak", dolandırmayı "baylamak" olarak adlandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli serbest bırakıldı, 32 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 25'i tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adreslerinde bulunamayan 9 şüpheli aranıyor.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan geçen araçları çeşitli bahanelerle durduran şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada, araçlardan hırsızlık ve yağma yaptıkları iddia edilen 43 şüpheli hakkında 12 Nisan'da yakalama kararı çıkarılmış, 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde 8 av tüfeği, 400 fişek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı
Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı
Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı
Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı
Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı
Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık ve yağma iddiasıyla yakalanan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika
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