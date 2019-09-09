Son Dakika Haberleri: Mersin'de hırsızlık ve yankesicilik şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de hırsızlık ve yankesicilik şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Mersin'de, pazarda hırsızlık ve bir hastanede de yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Mersin'de hırsızlık ve yankesicilik şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Mersin'de, pazarda hırsızlık ve bir hastanede de yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda bir esnafın tezgahındaki para kutusunun çalınması sonucu çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.Ü.E'nin (55) pazardaki bir tezgahta bulunan para kutusunu alarak uzaklaştığını belirledi.

Soruşturma kapsamında, M.Ü.E'nin daha önce de bir hastanede baygın vaziyette olan M.G'nin cebinden 200 lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan M.Ü.E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı
AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Emeklilere 380 lira ek ödeme Ağustos'ta en fazla altın kazandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de hırsızlık ve yankesicilik şüphelisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]