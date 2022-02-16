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Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

16.02.2022 12:22

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev, iş yeri ve okullardan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev, iş yeri ve okullardan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Kerim Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerini gören bir kişi, kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu yakalanan S.A.Ç, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin, 6 iş yeri, 2 okul, bir ev ile Kadın Üretici Pazarı'nda meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlısı olduğu tespit edildi.

S.A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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Tarsus, Mersin, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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