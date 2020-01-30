Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erdemli ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıklarını iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerinde çalıntı televizyon olduğunu tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede iş yerine televizyonu satan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Zanlılar, ifadelerinde ilçede 5 ev ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.