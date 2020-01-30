Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Erdemli ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıklarını iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Erdemli ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıklarını iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerinde çalıntı televizyon olduğunu tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede iş yerine televizyonu satan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Zanlılar, ifadelerinde ilçede 5 ev ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Jandarma, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayakkabıyı deneyip, çaldılar
Mersin'de dev kaya yola düştü, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]